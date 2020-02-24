Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент #Букв.
“На весь світ (за межами Китаю — ред.) припадає 3% випадків зареєстрованої коронавірусної хвороби. Нещодавно найбільший сплеск зареєстрованих випадків відмічено в Італії. Станом на 1 году сьогодні було зареєстровано 200 випадків, два з них летальні, у жінок старшого, похилого віку. Тому нами було прийнято рішення почати температурний скринінг на прикордонних постах, які найбільше пропускають українців та італійців на територію України”, — зазначив Ляшко.
За словами заступника міністра, українська система охорони здоров’я готова надати допомогу пацієнтам з коронавірусною інфекцією.
“Система охорони здоров’я готова прийняти випадки хворих коронавірусною інфекцією та надати якісну медичну допомогу”, — запевнив він.
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