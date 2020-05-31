В Іспанії продовжать НС до 21 червня

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Глава уряду Іспанії повідомив під час відеоконференції в неділю, що чергове продовження обмежень на 2 тижні буде останнім.
Міністерство охорони здоров’я заявило, що число загиблих в країні зросло до 27 125, проте щоденна кількість смертей скорочуються.
Раніше Санчес заявив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну. Він додав, що іспанська влада гарантують безпечні умови.
За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.
- Туристичний сезон цього року не скасовується попри ситуацію з коронавірусом і карантином, тож українські туристи можуть розраховувати на відпочинок у низці країн. Так, будуть готові прийняти туристів Єгипет, Туреччина, деякі Балканські країни, Греція. Остання раніше планувала відкрити сезон з 1 липня.