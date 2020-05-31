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В Іспанії продовжать НС до 21 червня

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що звернеться до парламенту з ініціативою про продовження режиму надзвичайного стану до 21 червня.

Неділя, 31 травня 2020, 13:38

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Глава уряду Іспанії повідомив під час відеоконференції в неділю, що чергове продовження обмежень на 2 тижні буде останнім.

Міністерство охорони здоров’я заявило, що число загиблих в країні зросло до 27 125, проте щоденна кількість смертей скорочуються.

Раніше Санчес заявив, що з липня країна послабить обмеження і дозволить іноземцям в’їжджати в країну. Він додав, що іспанська влада гарантують безпечні умови.

За словами Санчеса, рішення прийнято після кількох тижнів планування центральних і регіональних урядів.

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Теги: Іспанія, Коронавірус, карантин

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