Про це повідомляє агентство Reuters.
Відповідне рішення ухвалив голова уряду Каталонії Кім Торра на підставі епідеміологічних даних.
“Ми вирішили ввести обмеження в Сегрії через дані, які підтверджують значне зростання кількості випадків COVID-19”, – зазначив на брифінгу Торра.
Обмеження почали діяти з суботи, 4 липня. Влада оголосила, що з полудня за місцевим часом рух з і в район Сегрія (куди входить місто Леріда) буде обмежено.
Жителі могли повернутися в район до 16:00.
Жителів закликали не подорожувати між населеними пунктами без гострої необхідності.
Ті, хто працюють в інших районах, зможуть залишати Сегрію, але вони повинні будуть надати довідку від свого роботодавця. Контроль здійснюватиметься з використанням поліцейських контрольно-пропускних пунктів.
У районі також заборонено проводити заходи за участю більш ніж 10 осіб, відвідувати будинки для літніх людей, повідомляє агентство ВВС.
У п’ятницю регіональні органи охорони здоров’я заявили, що в районі муніципалітету Леріда зафіксовано 3706 випадків коронавірусу (в порівнянні з 3551 днем раніше).
- 28 червня повідомлялося, що в Мадриді вперше з 3 березня не зафіксували смертей від коронавірусу.
- З 21 червня Іспанія скасувала дію надзвичайного стану, введеного через епідемію коронавірусу, і відкрила кордони.