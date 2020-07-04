Понад 200 тисяч жителів району Сегрія в Каталонії (Іспанія) відправили на суровий карантин через зростання захворюваності на коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відповідне рішення ухвалив голова уряду Каталонії Кім Торра на підставі епідеміологічних даних.

“Ми вирішили ввести обмеження в Сегрії через дані, які підтверджують значне зростання кількості випадків COVID-19”, – зазначив на брифінгу Торра.

Обмеження почали діяти з суботи, 4 липня. Влада оголосила, що з полудня за місцевим часом рух з і в район Сегрія (куди входить місто Леріда) буде обмежено.

Жителі могли повернутися в район до 16:00.

Жителів закликали не подорожувати між населеними пунктами без гострої необхідності.

Ті, хто працюють в інших районах, зможуть залишати Сегрію, але вони повинні будуть надати довідку від свого роботодавця. Контроль здійснюватиметься з використанням поліцейських контрольно-пропускних пунктів.

У районі також заборонено проводити заходи за участю більш ніж 10 осіб, відвідувати будинки для літніх людей, повідомляє агентство ВВС.

У п’ятницю регіональні органи охорони здоров’я заявили, що в районі муніципалітету Леріда зафіксовано 3706 випадків коронавірусу (в порівнянні з 3551 днем раніше).