Вісімнадцятий український освітній хаб розпочав діяльність у місті Валенсії, мета якого – надання можливості українським дітям, які перебувають в Іспанії, надолужити навчання й продовжити здобувати освіту за українською державною програмою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“В Іспанії нині мешкають понад 250 тис. українців, багато з них діти. МОН ставило за мету відкрити український освітній хаб в країні – і це вдалося зробити. Щиро дякую іспанському народу за гостинність та підтримку”, – зазначив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Координаторкою українського освітнього хабу в Іспанії стала Люсія (Людмила) Задорожна, яка є президенткою міжнародної неурядової організації “DAMARK ONGD Humanitaria”.

За її словами, з другого дня повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося евакуювати 675 українських жінок з дітьми до Іспанії з подальшим безоплатним розміщенням та 42 сімей з дітьми-інвалідами, також було відправлено близько 350 тонн гуманітарної допомоги в Україну з Іспанії, 2 фури реанімаційного обладнання, реанімобіль з необхідним оснащенням, здійснили термінове відправлення питної води до Миколаєва та відрядження волонтерів з Іспанії до України.

Українців у освітньому хабі в Іспанії чекає низка можливостей:

на постійній основі щосуботи проводяться різноманітні заходи з дітьми;

курси вивчення іспанської мови для дітей та дорослих;

консультації іспанських юристів та адвокатів;

психологічна підтримка дітей та жінок;

послуги перукаря для дітей;

плетіння сіток та виготовлення окопних свічок для військових;

уроки хореографії, ліплення з глини, малювання, шахів для дітей, рукоділля для жінок;

видавання гуманітарної допомоги;

кулінарні майстер-класи;

показ фільмів;

проведення традиційних українських та іспанських свят;

розпис одягу в українську символіку;

проведення екскурсій.

Крім того, незабаром планується запуск навчальних класів з програмування, вивчення української мови та математики, фотовиставки приуроченої до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. А також доставлення української літератури для наповнення іспанських бібліотек Валенсійського округу та проведення серії симфонічних концертів на підтримку України у великих містах.

“Ці заходи об’єднають близько 600 українських сімей, які нині є вимушено переміщеними особами та проживають в Іспанії. Усі заходи – безоплатні”, – розповіли у відомстві.

Зазначимо, що українські освітні хаби від початку повномасштабної війни РФ працюють в Україні і в країнах ЄС: Польщі, Словаччині, Угорщині, Чехії, Болгарії, Швейцарії, Німеччині, Великій Британії, а тепер в Іспанії.

За словами координаторки українських освітніх хабів, виконавчої директорки Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марії Богуслав, місія мережі українських освітніх хабів – надати можливість українським дітям, які наразі перебувають в інших країнах, надолужити навчання, продовжити здобувати освіту за українською державною програмою та набувати навичок для успішного життя, перш за все “м’яких” (soft skills) та підприємницьких навичок, а мамам – опанувати актуальні IT-професії та ті, що потрібні на ринку праці, а також сприяти їм у працевлаштуванні задля можливості фінансово забезпечувати себе та своїх дітей.