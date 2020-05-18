В европейских странах ослабляются карантинные ограничения. В Италии открыли рестораны и церкви.

Про це повідомляє британське агентство Reuters.

Відзначається, що в Італії відкриваються магазини, ресторани і церкви. При цьому жителі на літніх майданчиках кафе повинні дотримуватися дистанції один від одного.

“Я не працював два з половиною місяці. Це прекрасно, приголомшливий день”, – говорить бармен з Риму.

У Греції, де було зафіксовано 156 смертей від коронавірусу, в суботу, 16 травня, відкрили для відвідування пляжі і дозволили відвідувати церкви з неділі, 17 травня.

У понеділок, 18 травня, в Греції відкриють для туристів пам’ятки на зразок Акрополя, де співробітники зобов’язані будуть носити маски та пластикові захисні засоби.

“Я була в Акрополі сьогодні, світова пам’ятка продовжує надихати своїм блискучим на сонці мармуром”, – розповіла директор музею.

При цьому в Іспанії мають намір відкрити кордони для туристів-іноземців уже в кінці червня.

У Данії також відкрили літні майданчики ресторанів і кафе. У Великобританії людям дозволили прогулянки на пляжах і в парках.