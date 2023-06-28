Італійський стартап Greenyl випустив музичні платівки без токсичного пластику, замінивши його на полімерну суміш, яка повністю підлягає переробленню.

Джерело: Breaking Latest.

Стартап заснували двоє друзів Лука Теренці та Іліч Рауса. Їхнє виробництво екологічних платівок на 80% працює на сонячній енергії й використовує сертифікований перероблений матеріал.

За підрахунками Greenyl, у 2022 році у світі випустили 180 мільйонів музичних платівок. Щоб компенсувати викиди парникових газів через їхнє виробництво, потрібно щороку висаджувати шість мільйонів дерев. Цього досить, щоб засадити територію у 35 разів більшу за Центральний парк у Нью-Йорку.

“Ми знаємо один одного все життя і вже деякий час говорили, що було б непогано розпочати разом бізнес, повʼязаний з музикою. Вініл і екологічність здалися нам найкращим вибором у цей конкретний історичний момент”, — розповів Рауса.

Додамо, що нещодавно у Greenpeace попередили про те, що переробка пластику може зробити його більш токсичним за первинний і не вирішить проблеми із забрудненням навколишнього середовища.

Звіт, приурочений до початку нових переговорів щодо потенційної глобальної угоди щодо пластику, з’явився на тлі того, що окреме дослідження виявило, що руйнування пластику для переробки призводить до розсіювання мікропластикових забруднень у навколишньому середовищі.

Минулого року представники 173 країн погодилися розробити юридично обов’язкову угоду, яка охоплюватиме “повний життєвий цикл” пластику від виробництва до утилізації, переговори про який будуть узгоджені протягом наступних двох років.

За даними Greenpeace, з 1950-х років у світі виробили приблизно 8 мільярдів тонн пластику. І лише 9% пластику коли-небудь перероблялися. Утім, перероблений пластик містить вищі концентрації токсичних хімікатів, ніж початковий, що збільшує його потенційну шкоду для людей, тварин і довкілля.

У звіті мовиться про те, що в переробленому пластику – часто підвищений вміст хімічних речовин, зокрема токсичних антипіренів, бензолу та інших канцерогенів, забруднювачів навколишнього середовища, зокрема бромовані та хлоровані діоксини, а також тих речовин, які негативно впливають на ендокринну систему і здатні спричинити зміну рівня гормонів в організмі.

У Greenpeace прогнозують, що до 2060 року виробництво пластику зросте втричі. І єдиний спосіб врятувати навколишнє середовище – забезпечити негайне скорочення виробництва пластику, як перший крок на шляху до повної ліквідації створення первинного пластику.

Зазначається, що відходи пластику, призначені для переробки, зазвичай експортуються з країн із високим рівнем доходу до бідніших частин світу.

У Greenpeace наголосили, що пластик, який залишився, має бути використаний повторно, наскільки це можливо, у той час, як розробляються технології утилізації відходів, які не передбачають простого його спалювання чи захоронення.