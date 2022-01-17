Італія ввела жорсткі обмеження щодо COVID-19, тож Amnesty International закликає країну змінити заходи, щоб уникнути дискримінації людей, які не робили щеплення.

Про це повідомляє міжнародна агенція Reuters.

Правозахисна організація Amnesty International просить надати альтернативні заходи: використання масок і тестування на COVID-19, щоб дозволити невакцинованій частині населення продовжувати ходити на роботу та користуватися громадським транспортом без дискримінації.

У нещодавньому указі уряд прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі зробив вакцинацію проти COVID-19 обов’язковою для всіх людей старше 50 років, а також для користування громадським транспортом та багатьох інших послуг.

Італія стала однією з небагатьох країн, які вжили подібних кроків, намагаючись зменшити кількість смертей через COVID-19.

Правозахисна організація заявила, що обов’язкова вакцинація може бути виправданою, але має бути обмежена в часі та законною з метою захисту громадського здоров’я.

“Уряд повинен продовжувати гарантувати, що все населення може користуватися своїми основними правами, такими як право на освіту, роботу та медичне лікування, особливо щодо пацієнтів, які не хворіють на COVID, які потребують термінового хірургічного втручання”, – йдеться у повідомленні Amnesty International.