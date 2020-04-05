В Італії вперше з початку епідемії коронавірусу COVID-19 знизилася кількість пацієнтів в інтенсивній терапії.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

В італійському Агентстві із громадського захисту повідомили в суботу, 4 квітня, що у відділеннях інтенсивної терапії перебувають 3994 людини. У попередню добу там було 4068 осію. Це перше зниження кількості пацієнтів у важкому стані з 21 лютого, коли в країні було зафіксовано спалах коронавірусу.

“Це важлива новина, тому що це дозволяє нашим лікарням дихати”, – наголосив очільник департаменту цивільного захисту Анджело Бореллі на традиційному щоденному брифінгу

Також повідомляється про найнижче щоденне зростання смертності від COVID-19 в Італії за останні майже два тижні. Так, місцева влада повідомила про 681 летальний випадок.

Це найнижче щоденне зростання смертності, починаючи з 23 березня.

Загальна кількість смертей сягнула 15 632 (з моменту початку епідемії).

Загальна кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом в суботу зросла до 124 тисяч 632 (у порівнянні з 119 тис. 827, про які повідомлялося в п’ятницю).

За словами італійських чиновників, суворі карантинні заходи, які були введені в країні, вже почали давати результати. На цьому тлі все частіше обговорюється можливість скасування блокування бізнесу в країні і перезапуску економіки.

Італія як і раніше є однією з країн, що найбільше постраждали від коронавірусу (на її частку припадає майже чверть смертей в світі від COVID-19).