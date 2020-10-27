У вівторок, 27 жовтня, в Італії зафіксовано новий рекорд захворюваності на коронавірус. Так, за добу в країні COVID-19 підтвердили у 21 994 осіб.

Про це пише агентство ANSA.

За даним Міністерства охорони здоров’я Італії, за добу було зроблено 174 398 тестів. Померла 221 особа.

Зазначається, що Італія зараз переживає другу хвилю коронавірусу. Уряд країни ввів нові карантинні обмеження, але таке рішення викликало масове обурення серед громадян. В Італії почалися акції протестів, а деякі з них переросли у заворушення.

Нагадаємо, що у Неаполі (Італія) мирний протест проти посилення карантину на тлі спалаху COVID-19 переріс у сутички з поліцією. Протест почався вдень ​​і проходив мирно, але незабаром, при спробі правоохоронців розігнати людей, які не дотримувалися соціальної дистанції, переріс у сутички. Правоохоронці заявили, що прекрасно розуміють настрої протестувальників, але вважають, що дискомфорт через нові карантинні обмеження не виправдовує насильство.