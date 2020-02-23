В Італії зафіксували вже дві смерті від китайського коронавірусу. Ще 51 людина заразилася ним.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Так, спочатку в суботу з’явилася інформація про смерть 78-річного італійця. Він помер від легеневого захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19. Чоловік перебував на лікуванні в одній з лікарень в регіоні Венето. Відтак, вірус вперше забрав життя громадянина країни Європейського Союзу.

Згодом стало відомо про смерть 77-річної жінки. Вона була знайдена мертвою у себе вдома в 50 км на південь від Мілана. Причиною смерті також став коронавірус.

Випадки зараження зафіксовані в Ломбардії і в регіоні Венето.

Влада Ломбардії вже дала розпорядження скасувати громадські заходи, а також мінімум на тиждень призупинити роботу шкіл, спортивних центрів, барів і дискотек в ряді міст.

Італія є найбільш постраждалою від коронавірусу країною в Європі. За даними італійської влади, осередком спалаху стало невелике місто Кодоньо, де проходив лікування перший пацієнт, який заразився вірусом. Він захворів після зустрічі з другом, котрий відвідав Китай.

Приблизно 50 тисячам жителів в Кодоньо і прилеглих містах було рекомендовано залишатися вдома.