Про це повідомляє агентство Reuters.
Так, спочатку в суботу з’явилася інформація про смерть 78-річного італійця. Він помер від легеневого захворювання, викликаного коронавірусом COVID-19. Чоловік перебував на лікуванні в одній з лікарень в регіоні Венето. Відтак, вірус вперше забрав життя громадянина країни Європейського Союзу.
Згодом стало відомо про смерть 77-річної жінки. Вона була знайдена мертвою у себе вдома в 50 км на південь від Мілана. Причиною смерті також став коронавірус.
Випадки зараження зафіксовані в Ломбардії і в регіоні Венето.
Влада Ломбардії вже дала розпорядження скасувати громадські заходи, а також мінімум на тиждень призупинити роботу шкіл, спортивних центрів, барів і дискотек в ряді міст.
Італія є найбільш постраждалою від коронавірусу країною в Європі. За даними італійської влади, осередком спалаху стало невелике місто Кодоньо, де проходив лікування перший пацієнт, який заразився вірусом. Він захворів після зустрічі з другом, котрий відвідав Китай.
Приблизно 50 тисячам жителів в Кодоньо і прилеглих містах було рекомендовано залишатися вдома.
- Станом на ранок 22 лютого кількість заражених коронавірусом зросла до 77 тисяч 661 людини. З них 2360 – загинули, понад 20 тисяч – одужали і виписані з лікарень. Медики зафіксували першу смерть від коронавірусу в Італії, а також відзначили різкий стрибок заражень в Південній Кореї.
- Представники сфери охорони здоров’я США заявили про те, що готуються до можливої пандемії коронавірусу з Китаю.