Про це повідомила у Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.
Для внутрішньо переміщених осіб житло передбачається одразу з ремонтом. Переселенцям нададуть мінімальне оснащення технікою та меблями.
В Івано-Франківській області також розглядають можливість викупу вже готових квартир. Зазначимо, що помешкання перебуватимуть у державній власності.
Після закінчення війни та коли відновлять будинки, які зруйнували окупанти, переселенці переїдуть до себе. Пізніше квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло.
- Нагадаємо, у Львові розпочалося будівництво будинків для вагітних жінок, які були змушені евакуюватися зі своїх домівок внаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.
- Міська адміністрація американського міста Нью-Йорк ухвалила рішення щодо виділення 2 мільйонів доларів з міського бюджету для допомоги громадянам України в цілому та вимушеним переміщеним особам зокрема.