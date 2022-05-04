В Івано-Франківській області планують побудувати житло для сімей, які втратили власні будинки чи квартири внаслідок війни. Загальна площа помешкань складе близько 100 тисяч метрів квадратних.

Про це повідомила у Telegram голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Для внутрішньо переміщених осіб житло передбачається одразу з ремонтом. Переселенцям нададуть мінімальне оснащення технікою та меблями.

В Івано-Франківській області також розглядають можливість викупу вже готових квартир. Зазначимо, що помешкання перебуватимуть у державній власності.

Після закінчення війни та коли відновлять будинки, які зруйнували окупанти, переселенці переїдуть до себе. Пізніше квартири надаватимуть військовослужбовцям та всім, хто стояв у черзі на житло.