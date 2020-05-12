Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків в Facebook.
Скористатися громадським транспортом зможуть тільки ті громадяни, у яких є спеціальний проїзний документ. Такі видаватимуть за місцем роботи.
У громадський транспорт можна буде зайти тільки через передні двері, в масці, а також при наявності вільних сидячих місць.
“З сьогоднішнього дня запрацював транспорт в умовах спецперевезень. Тішить, що поки пасажири відповідально поставилися до правил. Скупчень немає, всі дотримуються правил. Водії стежать за порядком в транспортному засобі. Щоб його заповненість не перевищувала кількості сидячих місць, всі мали маски і довідку з місця роботи. Значних порушень наразі не зафіксовано”, – написав мер.
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