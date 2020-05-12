В Україні станом на ранок 12 травня підтверджено 16 тисяч 23 випадки COVID-19. З них 375 - за останню добу.

Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.

Протягом доби померли ще 17 осіб (кількість летальних випадків зросла з 408 до 425).

Водночас одужали ще 85 пацієнтів.

“Станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.

Коронавірусну хворобу виявлено:

• Вінницька область – 580 випадків;

• Волинська область – 496 випадків;

• Дніпропетровська область – 748 випадків;

• Донецька область – 100 випадків;

• Житомирська область – 525 випадків;

• Закарпатська область – 748 випадків;

• Запорізька область – 331 випадок;

• Івано-Франківська область – 1133 випадки;

• Кіровоградська область – 425 випадків;

• місто Київ – 1930 випадків;

• Київська область – 1023 випадки;

• Львівська область – 825 випадків;

• Луганська область – 42 випадки;

• Миколаївська область – 225 випадків;

• Одеська область – 653 випадки;

• Полтавська область – 248 випадків;

• Рівненська область – 1028 випадків;

• Сумська область – 157 випадків;

• Тернопільська область – 1021 випадок;

• Харківська область – 623 випадки;

• Херсонська область – 162 випадки;

• Хмельницька область – 182 випадки;

• Чернівецька область – 2396 випадків;

• Черкаська область – 343 випадки;

• Чернігівська область – 79 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 12 травня в Центр надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40 тис. 289 повідомлень про підозру на COVID-19.