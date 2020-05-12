Про це поінформували в Міністерстві охорони здоров’я України.
Протягом доби померли ще 17 осіб (кількість летальних випадків зросла з 408 до 425).
Водночас одужали ще 85 пацієнтів.
“Станом на 9:00 12 травня в Україні 16023 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 425 летальних, 3373 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 375 нових випадків”, – йдеться в повідомленні.
Коронавірусну хворобу виявлено:
• Вінницька область – 580 випадків;
• Волинська область – 496 випадків;
• Дніпропетровська область – 748 випадків;
• Донецька область – 100 випадків;
• Житомирська область – 525 випадків;
• Закарпатська область – 748 випадків;
• Запорізька область – 331 випадок;
• Івано-Франківська область – 1133 випадки;
• Кіровоградська область – 425 випадків;
• місто Київ – 1930 випадків;
• Київська область – 1023 випадки;
• Львівська область – 825 випадків;
• Луганська область – 42 випадки;
• Миколаївська область – 225 випадків;
• Одеська область – 653 випадки;
• Полтавська область – 248 випадків;
• Рівненська область – 1028 випадків;
• Сумська область – 157 випадків;
• Тернопільська область – 1021 випадок;
• Харківська область – 623 випадки;
• Херсонська область – 162 випадки;
• Хмельницька область – 182 випадки;
• Чернівецька область – 2396 випадків;
• Черкаська область – 343 випадки;
• Чернігівська область – 79 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 12 травня в Центр надійшло 497 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 40 тис. 289 повідомлень про підозру на COVID-19.
- 11 травня в Україні почали послаблювати карантинні обмеження: відкрилися стоматології, перукарні, дозволено ходити в парки і на дитячі майданчики.
- Раніше в уряді повідомляли, що в Україні введуть адаптивний карантин (в разі спалаху інфекції в окремих регіонах карантин посилюватимуть саме там, а не по всій країні).
- План прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо виходу з карантину складається з 5 етапів. На першому з них (якщо відсоток хворих буде зростати не більш ніж на 5 % 10 днів поспіль) планується відкриття парків, скверів, зон відпочинку; об’єктів індустрії краси; будуть дозволені тренування в командних видах спорту, торгівля непродовольчими товарами оптом і в роздріб; відновиться робота кав’ярень на виніс.