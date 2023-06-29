Джерело: інтерв’ю The Wall Street Journal.
“Залізний купол” було розроблено спільно з США. В Ізраїлі висловили побоювання, що, якщо ППО потрапить до Ірану, то її можуть використати проти них.
“У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою”, – стверджує глава ізраїльського уряду.
За його словами, інше високотехнологічне озброєння не передають за тією самою причиною.
Нетаньяху висловив Росії свою стурбованість через її зростаючі військові зв’язки з Іраном. Зокрема через постачання Москві безпілотників для нападів на Україну.
“Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість”, – сказав Нетаньяху.
Він відмовився коментувати відповідь Кремля.
- У травні повідомлялося, що Україна отримує радари для попередження про ракетні атаки. Засоби для нової системи сповіщення виробляє компанія RADA Electronic Industries з Ізраїлю.
- Станом на ранок 11 травня палестинські бойовики в Секторі Газа завдали ударів по Ізраїлю 507 ракетами.