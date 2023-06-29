Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Україні не хочуть передавати систему ППО "Залізний купол" через побоювання, що вона може потрапити до рук Ірану.

Джерело: інтерв’ю The Wall Street Journal.

“Залізний купол” було розроблено спільно з США. В Ізраїлі висловили побоювання, що, якщо ППО потрапить до Ірану, то її можуть використати проти них.

“У нас є побоювання, які, я не думаю, є у когось із західних союзників України. … Якщо ця система потрапить до рук Ірану, то мільйони ізраїльтян залишаться беззахисними і опиняться під загрозою”, – стверджує глава ізраїльського уряду.

За його словами, інше високотехнологічне озброєння не передають за тією самою причиною.

Нетаньяху висловив Росії свою стурбованість через її зростаючі військові зв’язки з Іраном. Зокрема через постачання Москві безпілотників для нападів на Україну.

“Це дуже тривожні відносини. Ми довели до відома росіян нашу стурбованість”, – сказав Нетаньяху.

Він відмовився коментувати відповідь Кремля.