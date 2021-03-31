В Японії за образи, які довели до самогубства професійну рестлершу та зірку реаліті-шоу Хану Кімуру, чоловіка оштрафували на 9 тисяч ієн ($80).

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Про смерть Кімури стало відомо 28 травня 2020 року. Перед смертю 22-річна зірка написала серію повідомлень в соціальних мережах, маючи на увазі, що над нею знущалися в Інтернеті.

Цькування були пов’язані зі зйомками в реаліті-шоу Netflix “Будинок з терасою”, який транслювали на японському каналі Fuji Television. Кімура знімалася в п’ятому сезоні реаліті-шоу, в якому три дівчини і три хлопці живуть в одному будинку. На зйомках дівчина вела себе емоційно, через це на неї і обрушився шквал критики і образ.

За даними прокуратури, оштрафований чоловік розмістив в своєму обліковому записі в соціальній мережі повідомлення, в яких говорилося, що у неї “жахливий характер”, і питав: “Коли ти помреш?”.