Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Про смерть Кімури стало відомо 28 травня 2020 року. Перед смертю 22-річна зірка написала серію повідомлень в соціальних мережах, маючи на увазі, що над нею знущалися в Інтернеті.
Цькування були пов’язані зі зйомками в реаліті-шоу Netflix “Будинок з терасою”, який транслювали на японському каналі Fuji Television. Кімура знімалася в п’ятому сезоні реаліті-шоу, в якому три дівчини і три хлопці живуть в одному будинку. На зйомках дівчина вела себе емоційно, через це на неї і обрушився шквал критики і образ.
За даними прокуратури, оштрафований чоловік розмістив в своєму обліковому записі в соціальній мережі повідомлення, в яких говорилося, що у неї “жахливий характер”, і питав: “Коли ти помреш?”.
- Відома японська актриса Юко Такеуті була знайдена мертвою в своєму будинку в Токіо. Їй було 40 років.