В Японії відклали схвалення препарату від грипу фавіпіравір (Avigan), який використовують для лікування пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє The New York Times

Спочатку планувалося схвалити препарат до кінця травня, але дослідження продовжать в червні.

Перенесення пов’язане з тим, що проведені клінічні дослідження поки не довели достатню ефективність препарату.

Офіційно терміни сертифікації і подальших поставок препарату в лікарні перенесено на невизначений час.

Avigan будуть і далі пропонувати медустановам для лікування хворих коронавірусів. Препарат, як правило, дають пацієнтам з коронавірусів в легкому стані та безсимптомним. Його використовують в 16 клініках в різних країнах світу.

Варто нагадати, що фавіпіравір розробила японська корпорація Fujifilm Holdings. Його не продають на ринку. Також відомо, що препарат застосовували для боротьби з лихоманкою Ебола.