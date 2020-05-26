Про це повідомляє The New York Times
Спочатку планувалося схвалити препарат до кінця травня, але дослідження продовжать в червні.
Перенесення пов’язане з тим, що проведені клінічні дослідження поки не довели достатню ефективність препарату.
Офіційно терміни сертифікації і подальших поставок препарату в лікарні перенесено на невизначений час.
Avigan будуть і далі пропонувати медустановам для лікування хворих коронавірусів. Препарат, як правило, дають пацієнтам з коронавірусів в легкому стані та безсимптомним. Його використовують в 16 клініках в різних країнах світу.
Варто нагадати, що фавіпіравір розробила японська корпорація Fujifilm Holdings. Його не продають на ринку. Також відомо, що препарат застосовували для боротьби з лихоманкою Ебола.
- Раніше в Україні почали постачати з діючою речовиною гідроксихлорохін, використовуваним для лікування пацієнтів з COVID-19. Так, 3 квітня МОЗ відправило в регіони 2250 упаковок препарату “Плаквеніл”.
- Президент США приймає антималярійний препарат гідроксихлорохін задля профілактики коронавірусної хвороби. Користь цього препарату так і не була доведена лікарями.