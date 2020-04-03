Сьогодні, 3 квітня, в регіони відправлять 2250 упаковок препарату "Плаквеніл", який застосовують для симптоматичного лікування при важких і вкрай важких формах захворювання коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

За словами міністра, відомство вже підготувало відповідний розподіл. Всього в Україну передали три тисячі упаковок цього препарату, з яких 2250 відправлять в регіони, а 750 використають для лікування пацієнтів в столиці.

Для відправки препарату в регіони потрібно тільки підписати договір з “Укрмедпостач”.

“Плаквеніл” – один з декількох препаратів, який має діючу речовину гідроксихлорохін, що використовується при лікуванні від коронавірусу. З цієї причини МОЗ продовжує переговори з іншими компаніями щодо поставок препарату”, – заявив Степанов.

Міністр зазначив, що наступна поставка очікується через два тижні. Привезених ліків буде достатньо для лікування 20 тисяч пацієнтів.

Також в МОЗ пояснили, що конкретних ліків від коронавірусу не існує. Пацієнтам надають лише симптоматичне лікування. Саме “Плаквеніл” використовують тільки в важких і вкрай важких випадках.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що “на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симптоматичне, тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби”.

2 квітня міністр, презентуючи єдиний протокол лікування для хворих на коронавірус, заявляв, що “від цього вірусу немає щеплення або ліків”.

“Плаквеніл” – один з препаратів, діючу речовину якого застосовують для лікування ревматоїдного артриту, малярії та інших захворювань. Препарати цієї групи демонструють ефективність тільки в окремих випадках лікування від коронавірусу. Це лише експериментальна методика, ефективність якої до кінця не вивчена і не доведена.