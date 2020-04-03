Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За словами міністра, відомство вже підготувало відповідний розподіл. Всього в Україну передали три тисячі упаковок цього препарату, з яких 2250 відправлять в регіони, а 750 використають для лікування пацієнтів в столиці.
Для відправки препарату в регіони потрібно тільки підписати договір з “Укрмедпостач”.
“Плаквеніл” – один з декількох препаратів, який має діючу речовину гідроксихлорохін, що використовується при лікуванні від коронавірусу. З цієї причини МОЗ продовжує переговори з іншими компаніями щодо поставок препарату”, – заявив Степанов.
Міністр зазначив, що наступна поставка очікується через два тижні. Привезених ліків буде достатньо для лікування 20 тисяч пацієнтів.
Також в МОЗ пояснили, що конкретних ліків від коронавірусу не існує. Пацієнтам надають лише симптоматичне лікування. Саме “Плаквеніл” використовують тільки в важких і вкрай важких випадках.
Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявляв, що “на сьогоднішній день немає специфічного лікування, є тільки симптоматичне, тобто немає таблетки, яка дозволить вилікувати хворого від коронавірусної хвороби”.
2 квітня міністр, презентуючи єдиний протокол лікування для хворих на коронавірус, заявляв, що “від цього вірусу немає щеплення або ліків”.
“Плаквеніл” – один з препаратів, діючу речовину якого застосовують для лікування ревматоїдного артриту, малярії та інших захворювань. Препарати цієї групи демонструють ефективність тільки в окремих випадках лікування від коронавірусу. Це лише експериментальна методика, ефективність якої до кінця не вивчена і не доведена.
- Станом на 22 годину 2 квітня в Україні зафіксовано 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 22 пацієнта загинули.
- За даними ЦГЗ 85% пацієнтів, які загинули від COVID-19 в Україні, були старше 50 років і мали важкі супутні захворювання.
- Смертність в Україні внаслідок зараження коронавірусом COVID-19 зараз в два рази менше, ніж в світі.