Компанії Pfizer і BioNTech подали заявку в МОЗ Японії на отримання дозволу на використання вакцини проти COVID-19 для дітей від п'яти років. Наразі в країні вакцинація від коронавірусу дозволена з 12 років.

Про це повідомляється на сайті Pfizer.

“Ми подали заявку до міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії для отримання дозволу на виробництво та продаж доз та лікарських форм для дітей віком від 5 до 11 років. У цій заяві ми подали дані для дітей віком від 5 до 11 років з закордонних досліджень другої та третьої фази, які також були відправлені в управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA) та Європейське агентство з лікарських засобів (EMA)”, – йдеться у повідомленні.

Вакцина, яка була розроблена Biontech і Pfizer має дозвіл на виробництво та збут у США, ЄС, Великій Британії та Канаді та інших країнах.

Довідково:

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) – компанія нового покоління, що займається біотехнологіями імунотерапії, яка розробляє новаторські методи лікування раку та інших серйозних захворювань. Biontech має широкі партнерські відносини з низкою глобальних фармацевтичних компаній, включаючи Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech групи Roche, Regeneron, Genevant, Fosun Pharma та Pfizer.

Pfizer Inc. – американська фармацевтична компанія, препарати якої виробляють на заводах у 46-ти країнах. Pfizer є винахідником і виробником всесвітньо відомого препарату “Віагра”. Компанія випускає препарати для широкого кола споживачів під відомими марками Benadryl, Sudafed, Listerine, Desitin, Visine, Ben Gay, Lubriderm, Zantac75 і Cortizone.