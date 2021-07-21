Про це йдеться у Twitter Олімпіади.
Вперше з 1996 року Літні Ігри відкрив не футбол.
Змагання почалися вранці, японська команда із софтболу зустрілася з австралійками на бейсбольному стадіоні Фукусіма Адзума.
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Офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться в п’ятницю, 23 липня, але олімпійські змагання зазвичай починаються до офіційного старту.
Софтбол – різновид бейсболу з використанням більш м’якого м’яча і збільшеної біти.
У цьому році на змаганнях дебютують п’ять нових видів спорту: карате, скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг, софтбол.
Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2020 будуть проходити з 23 липня по 8 серпня.
- Раніше повідомлялося, що загальна кількість заражень COVID-19 серед учасників Олімпіади в Токіо і персоналу досягла 71. Голова оргкомітету Олімпійських Ігор Тоширо Муто не виключає скасування змагань в останній момент.