У середу в Токіо стартували змагання із софтболу.

Про це йдеться у Twitter Олімпіади.

Вперше з 1996 року Літні Ігри відкрив не футбол.

Змагання почалися вранці, японська команда із софтболу зустрілася з австралійками на бейсбольному стадіоні Фукусіма Адзума.

Офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться в п’ятницю, 23 липня, але олімпійські змагання зазвичай починаються до офіційного старту.

Софтбол – різновид бейсболу з використанням більш м’якого м’яча і збільшеної біти.

У цьому році на змаганнях дебютують п’ять нових видів спорту: карате, скейтбординг, спортивне скелелазіння, серфінг, софтбол.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2020 будуть проходити з 23 липня по 8 серпня.