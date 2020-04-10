Таку думку висловив колишній міністр охорони здоров’я Японії і ексгубернатор Токіо Йоїті Масудзое, якого цитує агентство UPI.
“Колишній очільник МОЗ Японії заявляє, що кількість випадків захворювання на коронавірус у його країні може бути в десять разів більшою, ніж показують офіційні підрахунки”, – йдеться в публікації.
Масудзое розкритикував уряд прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який, на його думку, ігнорує попередження і зволікає з заходами з протидії вірусу.
За словами Масудзое, він особисто закликав уряд зробити ПЛР-тестування на коронавірус більш широкодоступним для громадян. У той же час японська влада не пішла на це.
Відтак, на думку колишнього очільника МОЗ, фактична кількість випадків коронавірусу в Японії може бути в 10 разів, або “ще на один нуль” вищою за офіційну статистику.
Згідно з даними університету Джона Хопкінса, в Японії підтверджено 5530 випадків COVID-19, з них 99 летальних.
- Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оголосив про введення надзвичайного стану до 6 травня у зв’язку з коронавірусом, але режим не передбачає жорстких обмежень.
- В Японії виділили 1 мільярд доларів США для боротьби з наслідками коронавіруса.