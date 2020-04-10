Кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Японії може в 10 разів перевищувати дані офіційної статистики.

Таку думку висловив колишній міністр охорони здоров’я Японії і ексгубернатор Токіо Йоїті Масудзое, якого цитує агентство UPI.

“Колишній очільник МОЗ Японії заявляє, що кількість випадків захворювання на коронавірус у його країні може бути в десять разів більшою, ніж показують офіційні підрахунки”, – йдеться в публікації.

Масудзое розкритикував уряд прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе, який, на його думку, ігнорує попередження і зволікає з заходами з протидії вірусу.

За словами Масудзое, він особисто закликав уряд зробити ПЛР-тестування на коронавірус більш широкодоступним для громадян. У той же час японська влада не пішла на це.

Відтак, на думку колишнього очільника МОЗ, фактична кількість випадків коронавірусу в Японії може бути в 10 разів, або “ще на один нуль” вищою за офіційну статистику.

Згідно з даними університету Джона Хопкінса, в Японії підтверджено 5530 випадків COVID-19, з них 99 летальних.