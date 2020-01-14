Про це він сказав під час брифінгу.
За словами чиновника, буде створено спеціальну комісію, яка індивідуально оцінить кожен випадок, щоб в подальшому можна було відшкодовувати збитки.
Він зазначив, що мова йде не тільки про компенсації магазинам і постраждалим громадянам, але також і про відшкодування коштів власникам автомобілів, які отримали пошкодження.
“Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки … Буде обстеження пошкоджень і буде комісія, яка буде робити висновки”, – сказав чиновник.
- В результаті прориву теплотраси біля ТРЦ Ocean Plaza 9 осіб отримали опіки. На дорозі біля ТРЦ через гарячу воду утворилася глибока яма.