Заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелєєв заявив, що питання виплати компенсацій постраждалим в результаті прориву теплотраси біля ТРК Ocean Plaza буде розглянуто індивідуально в кожному випадку.

Про це він сказав під час брифінгу.

За словами чиновника, буде створено спеціальну комісію, яка індивідуально оцінить кожен випадок, щоб в подальшому можна було відшкодовувати збитки.

Він зазначив, що мова йде не тільки про компенсації магазинам і постраждалим громадянам, але також і про відшкодування коштів власникам автомобілів, які отримали пошкодження.

“Будемо з кожним випадком індивідуально розбиратися і будемо компенсувати збитки … Буде обстеження пошкоджень і буде комісія, яка буде робити висновки”, – сказав чиновник.