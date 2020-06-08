У Києві обклеїли антивакцинальними листівками скляний пішохідно-велосипедний міст, який в народі називають "міст Кличка".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Близько 100 антивакцинальних листівок з’явилися на скляному “мосту Кличко”. Наклейки, які зроблені у вигляді ангелів, повідомляють про смерть дітей нібито від щеплень.

“№0003 (2018 рік). Дівчинка, 15 днів. Померла після вакцинації БЦЖ. №0006 (2016 рік). Хлопчик, 1 місяць. Помер після вакцинації від гепатиту В”, – йдеться в листівках.

Варто відзначити, що на кожній листівці вказано джерело МОЗ, але не вказано прізвище дитини або місце народження.

На одній з наклейок зазначено, що “дана акція” проходить за підтримки ГО “Вакцинація вільний вибір”.

Фото: #Букви

Варто відзначити, що всі акції такого роду повинні бути узгоджені, а за порядком повинна стежити муніципальна варта.

Прессекретар мера Києва Віталія Кличка Оксана Зінов’єва в коментарі #Буквам заявила, що міська влада не давала дозволу на таку акцію.

“Звичайно, міська влада не давала ніяких дозволів”, – підкреслила Зінов’єва.