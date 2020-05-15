У Києві почалися гідравлічні випробування тепломереж, в зв'язку з чим в п'яти районах міста відключили гарячу воду. Це 20% житлового фонду столиці.

Про це повідомляє “Київтеплоенерго”.

Це перший етап випробувань. Відключили воду в п’яти районах столиці до 25 травня.

Повний список адрес, де на період з 12 по 25 травня відключили гарячу воду можна подивитися на сайті.

Такі випробування необхідні, щоб підготувати домогосподарства до наступного опалювального сезону.

До цього повідомлялося, що у Києві з 12 травня розпочнуться гідравлічні випробування тепломереж, що передбачають відключення гарячого водопостачання.

“Проведення гідравлічних випробувань заплановане у всіх районах столиці для того, щоб перевірити теплові мережі на міцність та уникнути підвищеної аварійності під час старту опалювального сезону… На кожній окремій ділянці гідравлічні випробування триватимуть близько двох тижнів. На цей час відповідні теплові пункти відключатимуть, а подача гарячого водопостачання тимчасово припинятиметься”, – йдеться в повідомленні.