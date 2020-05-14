Тарифи на проїзд у громадському транспорті Києва не планується підвищувати після ослаблення карантину.

Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне – без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації”, – зазначив Кличко.

У зв’язку з цим він закликав жителів столиці, для їхньої безпеки, користуватися громадським транспортом тільки, “щоб дістатися на роботу і з роботи”, а також – “у невідкладних справах”.

“Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху. Наголошу, що підприємство “Київпастранс” продовжує дезінфекцію рухомого складу. Робить це тричі на добу. І робитиме надалі”, – розповів Кличко.

(На відео – з 8:15)