Про це заявив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Ми не розглядаємо питання підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне – без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації”, – зазначив Кличко.
У зв’язку з цим він закликав жителів столиці, для їхньої безпеки, користуватися громадським транспортом тільки, “щоб дістатися на роботу і з роботи”, а також – “у невідкладних справах”.
“Ми досі не застраховані від інфекційного вибуху. Наголошу, що підприємство “Київпастранс” продовжує дезінфекцію рухомого складу. Робить це тричі на добу. І робитиме надалі”, – розповів Кличко.
(На відео – з 8:15)
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів дозволити роботу столичного метро з 25 травня.
- Віталій Кличко також заявив, що наземний громадський транспорт Києва поки працює в обмеженому режимі. Але після 22 травня він має запрацювати як зазвичай.