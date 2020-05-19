У Києві громадський транспорт після виходу з карантину буде перевозити не більше 50% від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

Про це на брифінгу повідомив мер Києва Віталий Кличко.

“І комунальний наземний транспорт, і приватний громадський транспорт, який відновить роботу, зможе перевозити одночасно максимум половину від кількості пасажирів, на яку він розрахований”, – сказав мер.

За словами Кличка, приватні перевізники, які почнуть працювати з 22 травня, не повинні необгрунтовано підвищувати ціни на проїзд. В іншому випадку, мерія звертатиметься до Антимонопольного комітету.

Віталій Кличко додав, що контроль за кількістю пасажирів буде здійснювати поліція і муніципальна охорона. Водії, кондуктори та пасажири зобов’язані дотримуватися карантинних заходів – бути в масках або респіраторах.

Всім співробітникам компанії-перевізника кожен день в обов’язковому порядку повинні вимірювати температуру. Ті, у кого температура вище 37,2 або є ознаками ГРЗ допускатися до роботи не будуть.