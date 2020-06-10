Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
За його словами, наразі в Києві відкрилися 500 дитсадків. Їх відвідують 19,5 тис. дітей.
Кличко уточнив, що до введення карантину через спалах коронавірусу дитячі садки столиці відвідували в середньому 55 тис. вихованців.
“Повідомлю, що в садочку № 686 у Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп, котра контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка – негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин”, – зазначив Кличко.
Також, за словами мера, не будуть відкриті два дитячі садки в Шевченківському районі столиці.
“У результаті перевірки персоналу, в одному з дитсадків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці дитсадки не працювали і поки працювати не будуть. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей”, – наголосив Кличко.
(На відео – з 5:45)
- Віталій Кличко повідомив, що Київ поки не може перейти до наступних етапів ослаблення карантинних обмежень. Більш того, карантин можуть посилити.
- Раніше влада Києва визначила умови, за яких в столиці доведеться посилити карантин, введений через епідемію коронавірусу COVID-19. Зазначалося, що це станеться: якщо загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів складе більше 24 осіб на 100 тисяч населення столиці; якщо завантаженість ліжок у медустановах, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом, перевищить 75 %.