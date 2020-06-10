У Києві один із дитсадків закрили на карантин через контактування співробітниці з хворим на коронавірус. Ще два дитячі садки не відкриють через випадки захворювання на COVID-19 серед персоналу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, наразі в Києві відкрилися 500 дитсадків. Їх відвідують 19,5 тис. дітей.

Кличко уточнив, що до введення карантину через спалах коронавірусу дитячі садки столиці відвідували в середньому 55 тис. вихованців.

“Повідомлю, що в садочку № 686 у Солом’янському районі виявили помічницю вихователя (няню) однієї з груп, котра контактувала з хворим на коронавірус. Тест у працівниці садка – негативний. Але її відправили на самоізоляцію. Іншим співробітникам садочка та дітям (за згодою батьків) теж зроблять тести на коронавірус. Садок місто закрило на карантин”, – зазначив Кличко.

Також, за словами мера, не будуть відкриті два дитячі садки в Шевченківському районі столиці.

“У результаті перевірки персоналу, в одному з дитсадків виявили 14 інфікованих працівників. У другому – одного. Ці дитсадки не працювали і поки працювати не будуть. Ми не можемо ризикувати здоров’ям дітей”, – наголосив Кличко.

(На відео – з 5:45)