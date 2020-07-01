Влада Києва відтермінувала на півроку введення єдиного електронного квитка в громадському транспорті столиці – до 1 січня 2021 року.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

Так, Київ повинен був перейти на використання електронного квитка в транспорті з 1 липня 2020 року. Відтермінувати даний крок вирішено для того, щоб Кабінет Міністрів врегулював питання надання пільг на проїзд громадянам із інших міст у громадському транспорті столиці.

“Щоб усі категорії пільговиків могли користуватися громадським транспортом безкоштовно, ми ухвалили рішення про відкладення запровадження єдиного електронного квитка у столиці. Хоча в нас для цього все готове, і Київ збирався перейти на електронний квиток із 1 липня. Таким чином, Уряд отримає можливість розробити зміни до законодавства щодо надання пільг на проїзд пільговим категоріям громадян. Зокрема – на проїзд пільговиків із інших міст у громадському транспорті Києва”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що хоча держава повинна компенсувати проїзд для пільгових категорій, з 2015 року ці витрати покладені на місцеві бюджети.

“Столиця забезпечує пільговий проїзд киянам, які мають на це гарантоване державою право. Але покрити витрати на перевезення пільговиків з інших регіонів після введення електронного квитка Київ не зможе. Тому держава повинна врегулювати це питання на законодавчому рівні. Як вона компенсуватиме громадянам пільгових категорій витрати на проїзд у громадському транспорті. І ми дали урядовцям таку можливість до 1 січня наступного року“, – наголосив Кличко.

Відповідне розпорядження, підписане мером Києва, вже опубліковано на сайті КМДА.

(На відео – з 8:20)