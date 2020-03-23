У Києві лабораторно підтвердили 4 нових випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

“Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.

За словами Кличка, з цих 4 пацієнтів двоє знаходяться на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів, ще двоє госпіталізовані в Олександрівській лікарні.

Серед нових випадків:

17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні;

53-річна жінка, яка контактувала з хворим в Київській області;

жінка у віці 28 років, яка повернулася з Австрії;

21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.