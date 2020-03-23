Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.
“Сьогодні вдень ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 4 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус”, — йдеться в повідомленні.
За словами Кличка, з цих 4 пацієнтів двоє знаходяться на самоізоляції та лікуються вдома під контролем лікарів, ще двоє госпіталізовані в Олександрівській лікарні.
Серед нових випадків:
- 17-річна дівчина, яка повернулася з навчання в Лондоні;
- 53-річна жінка, яка контактувала з хворим в Київській області;
- жінка у віці 28 років, яка повернулася з Австрії;
- 21-річний юнак, який контактував з хворим родичем.
Також київський міський голова зазначив, що кількість киян, хворих на COVID-19, виросла в столиці до 28 осіб.
При цьому 22 березня Міністерство охорони здоров’я повідомляло, що в кількість пацієнтів з COVID-19 в Києві збільшилася до 29, з них 20 були виявлені за останню добу.
- 22 березня в Україні зафіксували 26 нових випадків інфікування коронавірусом. Загальна кількість підтверджених випадків — 73.
- Раніше в Центр громадського здоров’я МОЗ повідомили, що в Україні одужали 8 пацієнтів з COVID-19. Пізніше в МОЗ спростували цю інформацію.