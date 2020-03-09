Про це повідомляє кореспондент #Букв.

На акцію прийшли кілька десятків людей.

“У 2014 році українці співали гімн України біля пам’ятників Тарасу Шевченку в містах Криму, а 9 березня Київ заспіває гімн в знак солідарності з нашими співвітчизниками, які щодня захищають український Крим”, – заявили організатори.

Під час акції зі словами підтримки до жителів Криму звернулися колишні політичні в’язні, кримські активісти та громадські діячі та представники органів державної влади. Так, перед присутніми виступив, зокрема, кримчанин Олег Сенцов.

Фото: Олександр Кужельний, #Букви

Акція солідарності проводиться в день народження Шевченка, так як в 2014 році саме в цей день багато кримчан вийшли до його пам’ятників у знак протесту проти окупації.

Захід організували Кримська правозахисна група, ZMINA, Центр громадянської освіти “Альменда”, Будинок прав людини “Крим”, Офіс з розробки гуманітарної політики України, Регіональний центр прав людини.