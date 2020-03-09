Сегодня, 9 марта, киевляне и члены различных организаций собрались в центре столицы, чтобы отпраздновать 206-й день рождения великого поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Это ежегодная акция.

В этом году ее организаторами выступили ОД “Украинская Патриотическая Альтернатива” (в составе Конгресса украинских националистов, Украинской партии, УНА-УНСО, общественной организации “Народный Рух Украины”, Всеукраинского общества “Просвита” имени Тараса Шевченко, Союза офицеров Украины, ОУН (д), ВОВ, “Соловецкое братство”) и Украинская Республиканская партия, Украинская Национальная Рада и другие.

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Фото: Александр Кужельный, #Буквы