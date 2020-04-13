Про це під час брифінгу заявил мер Віталій Кличко.

“Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій же Москві! Це не так далеко, як США, Італія та Іспанія. Може зрозумієте, що обмеження в столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки! Нагадаю, цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця”, – сказав Кличко.

Так, поліція склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень, з них:

91 – за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів,

21 – за перебування групою більше 2 осіб,

26 – за відвідування парків та скверів,

7 – за відвідування спортивних і дитячих майданчиків

66 протоколів – за порушення правил самоізоляції.

У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень.