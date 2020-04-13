Про це під час брифінгу заявил мер Віталій Кличко.
“Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій же Москві! Це не так далеко, як США, Італія та Іспанія. Може зрозумієте, що обмеження в столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки! Нагадаю, цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця”, – сказав Кличко.
Так, поліція склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень, з них:
- 91 – за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів,
- 21 – за перебування групою більше 2 осіб,
- 26 – за відвідування парків та скверів,
- 7 – за відвідування спортивних і дитячих майданчиків
- 66 протоколів – за порушення правил самоізоляції.
У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за вчерашнего скопления людей в храмах полиция оштрафовала трех священников.
- Ранее сообщалось, что с 12 марта – начала введения ограничительных мер – полиция принялась составлять протоколы об админнарушениях на продавцов семян, рыболовных снастей, саженцев, фруктов, на шиномонтажников, резчиков стекла, владельцев магазинов. Всего судами Украины приняты решения о взыскании штрафов в размере 1 млн 105 тыс. грн.