У Києві сьогодні були підтверджені ще 8 випадків зараження коронавірусом COVID-19. Кількість хворих зросла до 55 осіб.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“На жаль, кількість людей, які заразилися коронавірусом, у столиці збільшилась. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні ми отримали від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом“, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що захворіли 4 жінки у віці від 31 до 59 років і четверо чоловіків – від 43 до 59 років. Двоє пацієнтів госпіталізовані в Олександрівську лікарню столиці, двоє – в міську клінічну лікарню № 4, ще двоє – в центральний госпіталь МВС. Крім того, двоє хворих перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.

Експрес-тестами і лабораторними дослідженнями були протестовані більше 1,5 тис. киян. Зараз “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу COVID-19 ще 32 зразки.

“Ще раз закликаю всіх: не гуляйте в парках, не ведіть дітей на майданчики, не збирайтеся компаніями поспілкуватися. Вірус досить агресивний і поширюється, на жаль, дуже швидко. Запобігти йому можна обмеженням соціальних контактів”, – наголосив Кличко.

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