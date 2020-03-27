Про це поінформував сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“На жаль, кількість людей, які заразилися коронавірусом, у столиці збільшилась. Вже 55 осіб мають підтверджений діагноз. Сьогодні ми отримали від державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 8 лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом“, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що захворіли 4 жінки у віці від 31 до 59 років і четверо чоловіків – від 43 до 59 років. Двоє пацієнтів госпіталізовані в Олександрівську лікарню столиці, двоє – в міську клінічну лікарню № 4, ще двоє – в центральний госпіталь МВС. Крім того, двоє хворих перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів.
Експрес-тестами і лабораторними дослідженнями були протестовані більше 1,5 тис. киян. Зараз “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” перевіряє на підтвердження або спростування діагнозу COVID-19 ще 32 зразки.
“Ще раз закликаю всіх: не гуляйте в парках, не ведіть дітей на майданчики, не збирайтеся компаніями поспілкуватися. Вірус досить агресивний і поширюється, на жаль, дуже швидко. Запобігти йому можна обмеженням соціальних контактів”, – наголосив Кличко.
- Зранку повідомлялося, що в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (в тому числі 47 у Києві). За добу було підтверджено 62 нові випадки.
- В Україні на коронавірус COVID-19 найчастіше хворіють люди у віці від 30 до 49 років.