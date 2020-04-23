У Києві за минулу добу коронавірус COVID-19 підтвердили ще у 70 осіб, у тому числі, у 5 медиків. Всього в столиці вже 1059 підтверджених випадків захворювання.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 70 людей. З них – 5 медикiв. Один випадок, на жаль, летальний. Загалом у Києві вже 1059 підтверджених випадків захворювання на COVID-19”, – розповів Кличко.

Серед нових хворих:

• 34 жінки у віці від 21 до 84 років;

• 29 чоловіків від 26 до 71 року;

• дві дівчинки і п’ять хлопчиків до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 24 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Кличко уточнив, що за минулу добу виписано 6 осіб. Всього в столиці виписані 45 киян, які лікувалися від коронавірусу.

(На відео – з 2:10)

Згідно з оприлюдненою на сайті КМДА картою, найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі столиці (266 випадків, 6 нових за добу).

На другому місці за кількістю хворих – Дарницький район Києва (164 випадки, 11 нових за добу).

Далі йдуть Солом’янський (106 випадків, 10 нових) і Голосіївський (100 випадків, 13 нових) райони столиці.

У Деснянському районі зараз 87 випадків зараження (11 нових), Шевченківському – 85 випадків (2 нових), Дніпровському – 83 випадки (1 новий), в Святошинському – 60 випадків (6 нових), Оболонському – 59 випадків (6 нових).

Найменше випадків зараження підтверджено в Подільському районі Києва (49, з яких 4 за останню добу).