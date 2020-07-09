За минулу добу ще у 93 жителів Києва виявили коронавірус COVID-19.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.

“Ще в 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян”, – написав він.

У цілому в столиці вже 5872 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Серед захворілих за останню добу:

• 34 жінки у віці від 22 до 71 року;

• 50 чоловіків у віці від 20 до 76 років;

• 3 дівчинки від 8 до 15 років та 6 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.

У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 жителя столиці.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Дарницькому районі – 27, в Деснянському – 15, в Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах – по 10 випадків.