Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook мер столиці Віталій Кличко.
“Ще в 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян”, – написав він.
У цілому в столиці вже 5872 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Серед захворілих за останню добу:
• 34 жінки у віці від 22 до 71 року;
• 50 чоловіків у віці від 20 до 76 років;
• 3 дівчинки від 8 до 15 років та 6 хлопчиків від 1 місяця до 16 років.
У лікарні столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 жителя столиці.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили: в Дарницькому районі – 27, в Деснянському – 15, в Голосіївському, Оболонському та Шевченківському районах – по 10 випадків.
- Раніше влада Києва ухвалила рішення про посилення протиепідемічних заходів у столиці. Зокрема, з 1 липня в Києві: обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (в тому числі, кінотеатрів) – до 22:00; обмежено також проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – після 22:00.
- У Києві до кінця карантину навчальний процес у школах відбуватиметься дистанційно.