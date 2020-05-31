Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Всього столиці вже 2985 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
Захворіли:
- 40 жінок у віці від 26 до 86 років;
- 4 дівчинки від 2 до 8 років;
- 31 чоловік від 19 до 86 років;
- 6 хлопчиків – трьом з них по одному року, іншим – 2, 6 та 11 років.
У лікарні міста госпіталізували 16 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за добу 11 осіб. Всього за час епідемії одужали 648 жителів Києва.
Найбільше випадків захворювання COVID-19 зафіксували в Дніпровському районі – 25, в Деснянському та Дарницькому – по 14 випадків.
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