За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили коронавірус у 81 людини. 11 з них - медики.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Всього столиці вже 2985 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Захворіли:

40 жінок у віці від 26 до 86 років;

4 дівчинки від 2 до 8 років;

31 чоловік від 19 до 86 років;

6 хлопчиків – трьом з них по одному року, іншим – 2, 6 та 11 років.

У лікарні міста госпіталізували 16 пацієнтів. Інші знаходяться на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 11 осіб. Всього за час епідемії одужали 648 жителів Києва.

Найбільше випадків захворювання COVID-19 зафіксували в Дніпровському районі – 25, в Деснянському та Дарницькому – по 14 випадків.