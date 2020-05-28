Про це повідомив сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

За його словами, в цілому в Києві на COVID-19 захворіли 403 медика.

“У столиці, як і в країні, зростає кількість інфікованих медиків. Сьогодні з тих людей, що захворіли в Києві, понад 14 % – медичні працівники. Лікарі, медсестри, молодший персонал. Захворіли на коронавірус в місті загалом 403 медичних працівники. 17 з них сьогодні лікуються в стаціонарах. Переважна більшість медиків заразилися, виконуючи свої професійні обов’язки”, – наголосив Кличко.

Він запевнив, що всім медикам, які працюють із хворими на COVID-19, хворими на пневмонію і тими, хто міг контактувати з інфікованими, — постійно проводять ПЛР-тестування.

Крім того, два дні тому в столиці розпочали тестування працівників “швидкої допомоги” ІФА-тестами (тест на визначення присутності в організмі антитіл до коронавірусу).

До кінця тижня ІФА-тестами будуть протестовані також медики пологових будинків Києва.

За минулу добу коронавірус виявили ще у 54 жителів столиці, серед яких 11 медиків.

Серед захворілих:

• 30 жінок віком від 21 до 78 років;

• 17 чоловіків віком від 18 до 76 років;

• дві дівчинки, яким 1 рік і 11 років, а також п’ять хлопчиків – від 2 до 17 років.

У цілому в столиці вже 2793 підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

“Другий день у нас позитивна динаміка щодо співвідношення тих, хто вилікувався і хто захворів. Коли за добу одужує більше людей, ніж кількість тих, у кого підтвердили коронавірус. Так, за минулу добу в столиці одужали 64 людини. Всього коронавірус подолали 506 мешканців міста”, – зазначив Кличко.