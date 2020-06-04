Слідчі ДБР затримали прокурора місцевої прокуратури під час отримання хабаря в $ 100 тисяч.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

За попередньою інформацією, прокурор повинен був прийняти рішення про закриття кримінального провадження й обіцяв заступництво надалі, повідомили в ДБР.

“Бувши прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, отримав від представника фінансової установи грошові кошти в сумі $ 100 тисяч”, – повідомили в Держбюро розслідувань.

Прокурора затримали в приміщенні банку, тривають слідчі дії.

Фото: ДБР

Вирішується питання про повідомлення прокурору про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.

Якщо вина прокурора буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.

Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила #Буквам, що прокуратурою міста Києва ініційовано службове розслідування у зв’язку з затриманням співробітника місцевої прокуратури. Столична прокуратура максимально сприятиме органу досудового розслідування шляхом надання всіх необхідних матеріалів та документів.

“Рішуче засуджуємо будь-які протиправні дії з боку співробітників прокуратури та вважаємо такі дії неприпустимими”, – повідомила пресслужба прокуратури Києва.