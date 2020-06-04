Про це повідомляє пресслужба ДБР.
За попередньою інформацією, прокурор повинен був прийняти рішення про закриття кримінального провадження й обіцяв заступництво надалі, повідомили в ДБР.
“Бувши прокурором у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості членів правління одного з банків, отримав від представника фінансової установи грошові кошти в сумі $ 100 тисяч”, – повідомили в Держбюро розслідувань.
Прокурора затримали в приміщенні банку, тривають слідчі дії.
Фото: ДБР
Вирішується питання про повідомлення прокурору про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою і відсторонення від займаної посади.
Якщо вина прокурора буде доведена, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до 12 років з конфіскацією майна.
Прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець повідомила #Буквам, що прокуратурою міста Києва ініційовано службове розслідування у зв’язку з затриманням співробітника місцевої прокуратури. Столична прокуратура максимально сприятиме органу досудового розслідування шляхом надання всіх необхідних матеріалів та документів.
“Рішуче засуджуємо будь-які протиправні дії з боку співробітників прокуратури та вважаємо такі дії неприпустимими”, – повідомила пресслужба прокуратури Києва.
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