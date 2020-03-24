Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Уточнюється, що в Києві буде заборонено роботу МАФів, які реалізують шаурму, а також кавові напої.

Крім того, в столиці буде запроваджено заборону торгівлі алкогольними напоями на розлив.

Водночас у Києві також буде введений обов’язковий “режим носіння масок” для тих людей, які перебувають у  виробничих, адміністративних приміщеннях і в громадському транспорті.

Відзначається, що контролювати дотримання “масочного режиму”  мають  співробітники районних адміністрацій і Національної поліції.

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