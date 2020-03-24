Про це повідомляє прес–служба КМДА.
Уточнюється, що в Києві буде заборонено роботу МАФів, які реалізують шаурму, а також кавові напої.
Крім того, в столиці буде запроваджено заборону торгівлі алкогольними напоями на розлив.
Водночас у Києві також буде введений обов’язковий “режим носіння масок” для тих людей, які перебувають у виробничих, адміністративних приміщеннях і в громадському транспорті.
Відзначається, що контролювати дотримання “масочного режиму” мають співробітники районних адміністрацій і Національної поліції.
- У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили, що в нашій країні офіційно зафіксовано 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- У ВООЗ заявили, що темпи поширення пандемії коронавірусу COVID-19 по всьому світу прискорюються.