З 00:00 1 червня в Києві запрацювала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР). Уже є перший штраф за перевищення швидкості.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Неділя, 23:55. Станом на зараз лише 45 камер автовідеофіксації порушень ПДР зафіксувати вже більше 107 тис. порушень на добу. А вже з 00:00 1 червня розпочнеться повноцінна фіксація порушень правил дорожнього руху. Нарешті почнеться зменшення аварійності та смертності на дорогах України”, – зазначив міністр.

За його словами, на перших етапах буде фіксуватися тільки перевищення швидкості руху. Пізніше інші порушення: проїзд на заборонний сигнал світлофора, перехрестя, подвійна смуга, рух смугою для громадського транспорту, тощо.

Так, на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалася концентрація ДТП.

Ще 5 КАФ будуть встановлені у Львівській області.

Всього в планах до кінця року – ще 220 КАФ.

Міністр Криклій також підкреслив, що закуплений центр обробки даних і облаштовані робочі місця.

Доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації.

“Укрпошта” уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення до відповідальності порушників.

По словам замминистра внутренних дел Антон Геращенко, уже есть первый “исторический” нарушитель.

“Історично першим офіційно зафіксованим порушником швидкісного режиму, став автомобіль Audi Q7, який рухався по Чоколівському бульвару в 00:01 хвилину зі швидкістю 75 кілометрів на годину при дозволеній швидкісному режимі на цій магістралі – до 70 кілометрів на годину”, – написав Геращенко.

Власниці Audi Q7 на адресу реєстрації, прийде лист з повідомленням про правопорушення, з QR кодом, за яким можна подивитися відеофайл з місцем і часом події і з інформацією про суть події.

Якщо оплатити штраф за таке порушення протягом 10 днів з моменту отримання повідомлення, то його сума складе 127,5 гривень. Якщо після 10 днів – 255 гривень.

Якщо штраф не оплатити, порушником займеться Виконавча служба Міністерства юстиції.

Постанова можна оскаржити, звернувшись до Департаменту патрульної поліції або до суду.