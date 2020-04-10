Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.
Згідно з повідомленням прес-служби Київської ОДА, ухвалено рішення:
• Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів з 13:00 суботи 11 квітня до 6:00 13 квітня, а також з 13:00 18 квітня до 6:00 21 квітня.
• Посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі в парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей.
• Посилити контроль виконання карантинних заходів у культових спорудах (церквах і так далі).
• Обмежити доступ громадян до місць поховань і з дотриманням правил карантину: не більше, ніж по двоє і в захисних масках.
• При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів впроваджувати протиепідемічні заходи на таких підприємствах; складати план ліквідації осередку інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання.
• Проінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і законодавства.
• Рекомендувати громадянам, при перших ознаках респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування (проживання)) і негайно звертатися за медичною допомогою.