У Київській області посилюють карантин і вводять додаткові обмеження на пересування громадян на вихідних 11 – 12 квітня, а також 18 – 19 квітня.

Відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Згідно з повідомленням прес-служби Київської ОДА, ухвалено рішення:

• Рекомендувати органам місцевого самоврядування Київської області обмежити пересування і перебування людей у громадських місцях у період вихідних та святкових днів з 13:00 суботи 11 квітня до 6:00 13 квітня, а також з 13:00 18 квітня до 6:00 21 квітня.

• Посилити контроль за дотриманням встановлених обмежень на території населених пунктів, в тому числі в парках, лісопаркових зонах і в місцях масового перебування людей.

• Посилити контроль виконання карантинних заходів у культових спорудах (церквах і так далі).

• Обмежити доступ громадян до місць поховань і з дотриманням правил карантину: не більше, ніж по двоє і в захисних масках.

• При виявленні в організованих трудових колективах хворих на коронавірус: на 14 календарних днів впроваджувати протиепідемічні заходи на таких підприємствах; складати план ліквідації осередку інфекційного захворювання по кожному такому суб’єкту господарювання.

• Проінформувати населення про адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і законодавства.

• Рекомендувати громадянам, при перших ознаках респіраторної інфекції, залишатися вдома (за місцем перебування (проживання)) і негайно звертатися за медичною допомогою.