Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я КНР.
Так, за останню добу в Китаї зафіксовано 32 нових зараження коронавірусом. Всі випадки підтверджені у тих, хто прибув з-за кордону. Також було зареєстровано 30 нових безсимптомних випадків.
Таким чином, вперше відтоді, як комісія почала публікувати свої дані в січні, не було зафіксовано нових летальних випадків.
З початку поширення вірусу в країні заразилися 81 тис. 740 осіб, 3331 помер.
Наразі в КНР все частіше почали повідомляти про безсимптомні випадки коронавірусу (коли людина не має симптомів захворювання, але є переносником COVID-19). Зараз під медичним наглядом знаходяться більше 1030 таких пацієнтів.
Як повідомляє британське агентство ВВС, влада Китаю стурбована тим, що в країні може виникнути друга хвиля заражень. У зв’язку з тим, що нові випадки COVID-19 в країні в основному привізні, було прийнято рішення посилити обмеження на в’їзд для іноземців (включаючи тих, хто має візи або дозвіл на проживання).
У Китаї зараз діють обмеження на міжнародні рейси. Місцевим, а також іноземним авіакомпаніям дозволено виконувати лише один такий рейс на тиждень. При цьому заповнюваність літака не повинна перевищувати 75 %.
- Раніше повідомлялося, що відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.