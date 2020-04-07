У Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian з посиланням на Національну комісію з охорони здоров’я КНР.

Так, за останню добу в Китаї зафіксовано 32 нових зараження коронавірусом. Всі випадки підтверджені у тих, хто прибув з-за кордону. Також було зареєстровано 30 нових безсимптомних випадків.

Таким чином, вперше відтоді, як комісія почала публікувати свої дані в січні, не було зафіксовано нових летальних випадків.

З початку поширення вірусу в країні заразилися 81 тис. 740 осіб, 3331 помер.

Наразі в КНР все частіше почали повідомляти про безсимптомні випадки коронавірусу (коли людина не має симптомів захворювання, але є переносником COVID-19). Зараз під медичним наглядом знаходяться більше 1030 таких пацієнтів.

Як повідомляє британське агентство ВВС, влада Китаю стурбована тим, що в країні може виникнути друга хвиля заражень. У зв’язку з тим, що нові випадки COVID-19 в країні в основному привізні, було прийнято рішення посилити обмеження на в’їзд для іноземців (включаючи тих, хто має візи або дозвіл на проживання).

У Китаї зараз діють обмеження на міжнародні рейси. Місцевим, а також іноземним авіакомпаніям дозволено виконувати лише один такий рейс на тиждень. При цьому заповнюваність літака не повинна перевищувати 75 %.