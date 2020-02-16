Так званий Керченський міський суд заарештував на 10 діб чотирьох українців, затриманих ФСБ Росії в Азовському морі.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Громадяни України були визнані винними “в непокорі законному розпорядженню або вимозі співробітника органів ФСБ”.

“Затримані напередодні співробітниками прикордонного управління ФСБ РФ в Азовському морі визнані винними в скоєнні адміністративного правопорушення за ч. 4 ст. 19.3 Кодексу РФ про адміністративні порушення (“Непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника органів федеральної служби безпеки в зв’язку з виконанням ним службових обов’язків, а також перешкоджання виконанню ним службових обов’язків”). Їм призначений адміністративний арешт на 10 діб”, – повідомили російському агентству “ТАСС” в прес-службі управління.

Окупанти відкрили проти українців справу про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 8.17 того ж кодексу (“Порушення правил видобутку (вилову) водних біологічних ресурсів”).

Напередодні стало відомо, що співробітники прикордонного управління ФСБ Росії затримали в Азовському морі маломірне судно з чотирма українськими рибалками на борту. Разом із судном їх відвезли в порт окупованої Керчі.

Згідно з повідомленням росЗМІ, під час огляду судна було виявлено “понад 290 екземплярів камбали-калкана”, а також “незаконне знаряддя лову”. Крім того, стверджується, що на судні нібито були відсутні суднові, реєстраційні документи, в тому числі на право видобутку (вилов) риби.