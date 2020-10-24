У суботу, 24 жовтня, у бланках протоколів для місцевих виборів у Києві зафіксували помилки. Так, у бланках переплутані назви партій, їх порядкові номери та прізвища кандидатів.

Про це повідомила пресслужба Київської міської організації “Європейська Солідарність” у Facebook.

В організації заявили, що вважають помилки у протоколах маніпуляціями напередодні дня голосування. Однак територіальна виборча комісія вже була готова розвезти бланки протоколів у дільничні комісії.

“Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву всього виборчого процесу в столиці”, – йдеться в заяві.

У “ЄС” зазначили, що вся відповідальність за ці помилкові бланки протоколів покладається на владу, “яка діє в інтересах партії “Слуга народу”, і яка делегувала своїх представників у керівництво Територіальної виборчої комісії в Києві”.

Також організація закликала ТВК у Києві негайно виправити помилки.