Про це повідомила пресслужба Київської міської організації “Європейська Солідарність” у Facebook.
В організації заявили, що вважають помилки у протоколах маніпуляціями напередодні дня голосування. Однак територіальна виборча комісія вже була готова розвезти бланки протоколів у дільничні комісії.
“Вважаємо, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву всього виборчого процесу в столиці”, – йдеться в заяві.
У “ЄС” зазначили, що вся відповідальність за ці помилкові бланки протоколів покладається на владу, “яка діє в інтересах партії “Слуга народу”, і яка делегувала своїх представників у керівництво Територіальної виборчої комісії в Києві”.
Також організація закликала ТВК у Києві негайно виправити помилки.
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