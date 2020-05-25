Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
Відзначається, що Латвія може стати однією з перших країн ЄС, яка запустила застосунок для смартфонів з використанням нового інструментарію, створеного американськими технічними гігантами Apple і Alphabet’s Google.
Застосунок має допомогти відстежити контакти, інфікованих коронавірусом, людей.
Раніше, додатки підтвердили ефективність в таких країнах, як Сінгапур і Австралія, проте програмне забезпечення не було пов’язано з Google і Apple і використовувало технологію радіозв’язку ближнього радіусу дії – Bluetooth для вимірювання ризику зараження.
- Раніше компанії Apple та Google відкрили дані про мобільність своїх користувачів в різних країнах світу, але при цьому зазначають, що приватність людей не була порушена.
- Європейська комісія заявила, що використання мобільних застосунків для виявлення ланцюжків інфікування коронавіруслм COVID-19 має бути добровільним.