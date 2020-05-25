У Латвії повідомили про запуск зустосунку з відстеження контактів, який є сумісним з Google і Apple.

Про це повідомляється в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Відзначається, що Латвія може стати однією з перших країн ЄС, яка запустила застосунок для смартфонів з використанням нового інструментарію, створеного американськими технічними гігантами Apple і Alphabet’s Google.

Застосунок має допомогти відстежити контакти, інфікованих коронавірусом, людей.

Раніше, додатки підтвердили ефективність в таких країнах, як Сінгапур і Австралія, проте програмне забезпечення не було пов’язано з Google і Apple і використовувало технологію радіозв’язку ближнього радіусу дії – Bluetooth для вимірювання ризику зараження.