У Литві з 9 липня заборонено ретрансляцію п'яти програм російського телеканалу RT, який є частиною медіа-холдингу "Росія сьогодні". Його очолює Дмитро Кисельов.

Рішення було прийнято Литовської комісією по радіо і телебаченню, повідомляє Delfi.

Мантас Мартішюс, голова комісії, пояснив прийняту заборону тим, що RT пов’язаний з Кисельовим, а проти нього введені санкції ЄС. Таким чином, він не повинен мати можливість заробляти в Литві.

“З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п’яти програм RT”, – сказав Мартішюс.

Рішення починає діяти з 9 липня.

“Пан Кисельов – він не повинен отримувати вигоду, так що ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз – і в Литві”, – додав він.

До прийнятого рішення в Литві показували п’ять каналів мережі RT: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.

Варто нагадати, що Russia Today раніше заборонила Національна рада з електронним ЗМІ Латвії.