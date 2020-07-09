Рішення було прийнято Литовської комісією по радіо і телебаченню, повідомляє Delfi.
Мантас Мартішюс, голова комісії, пояснив прийняту заборону тим, що RT пов’язаний з Кисельовим, а проти нього введені санкції ЄС. Таким чином, він не повинен мати можливість заробляти в Литві.
“З урахуванням інформації Міністерства закордонних справ Литовська комісія з радіо і телебачення вирішила зупинити ретрансляцію на території Литовської Республіки п’яти програм RT”, – сказав Мартішюс.
Рішення починає діяти з 9 липня.
“Пан Кисельов – він не повинен отримувати вигоду, так що ретрансляція програм зупиняється. Це було зроблено в Латвії, а зараз – і в Литві”, – додав він.
До прийнятого рішення в Литві показували п’ять каналів мережі RT: RT, RT HD, RT Spanish, RT Documentary і RT Documentary HD.
Варто нагадати, що Russia Today раніше заборонила Національна рада з електронним ЗМІ Латвії.
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