Про це пише британська газета The Guardian.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив, що шокований виявленням масових поховань на території Лівії, і закликав провести прозоре розслідування.
Гутерріш також закликав уряд Лівії, який ООН підтримує, убезпечити масові поховання, встановити особи жертв, встановити причини смерті та повернути тіла близьким.
В ООН заявили, що в місті Тархуна виявлені вісім масових могил. Це місто слугувало оплотом військ Хафтара, які хотіли захопити столицю країни Тріполі.
Військові, які приєдналися до підтримуваного ООН уряду в Тріполі, на минулому тижні захопили місто Тархуна, розташоване приблизно в 65 км на південний схід від лівійської столиці. Раніше уряд заявив, що воно відновило контроль над усіма пунктами в’їзду і виїзду в Тріполі і аеропортом Тріполі.
Фатхі Башагха, міністр внутрішніх справ підтримуваного ООН уряду, заявив, що влада документує докази можливих військових злочинів в Тархуні. За попередніми даними, десятки жертв, виявлені в братських могилах міста, були поховані заживо. Зазначається, що в деяких могилах були поховані цілі сім’ї.
Крім того, в Тархуна виявили спеціальний контейнер для перевезень, повний обвуглених тіл, імовірно ув’язнених.
У Лівії національна армія (ЛНА) під керуванням Халіфа Хафтара веде бойові дії проти міжнародно визнаного Уряду народної згоди під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі.
- У січні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок відправки турецьких військ до Лівії.
- Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що в Лівії на даний момент знаходиться 2000 бійців ПВК “Вагнера”. Вони надають військову підтримку силам Лівійської національної армії.