У лівійському місті Тархуна знайшли піч, в якій бойовики Халіфи Хафтара заживо спалювали полонених.

Про це пише британська газета The Guardian.

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив, що шокований виявленням масових поховань на території Лівії, і закликав провести прозоре розслідування.

Гутерріш також закликав уряд Лівії, який ООН підтримує, убезпечити масові поховання, встановити особи жертв, встановити причини смерті та повернути тіла близьким.

В ООН заявили, що в місті Тархуна виявлені вісім масових могил. Це місто слугувало оплотом військ Хафтара, які хотіли захопити столицю країни Тріполі.

Військові, які приєдналися до підтримуваного ООН уряду в Тріполі, на минулому тижні захопили місто Тархуна, розташоване приблизно в 65 км на південний схід від лівійської столиці. Раніше уряд заявив, що воно відновило контроль над усіма пунктами в’їзду і виїзду в Тріполі і аеропортом Тріполі.

Фатхі Башагха, міністр внутрішніх справ підтримуваного ООН уряду, заявив, що влада документує докази можливих військових злочинів в Тархуні. За попередніми даними, десятки жертв, виявлені в братських могилах міста, були поховані заживо. Зазначається, що в деяких могилах були поховані цілі сім’ї.

Крім того, в Тархуна виявили спеціальний контейнер для перевезень, повний обвуглених тіл, імовірно ув’язнених.

У Лівії національна армія (ЛНА) під керуванням Халіфа Хафтара веде бойові дії проти міжнародно визнаного Уряду народної згоди під керівництвом Фаїза Сараджа, що базується в Тріполі.