Мер Лондона Садик Хан оголосив, що одна пара квитків на фінал "Євро-2020" буде розіграна серед громадян, які вакцинувалися проти коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

Збірна Англії — фаворити на виграш в чемпіонаті, і команда, швидше за все, забронює собі місце у фінальному матчі, коли вони зустрінуться з Данією в півфіналі в середу.

Крім квитків на фінал, який пройде на стадіоні “Уемблі” 11 липня, також розіграють 50 пар квитків у фан-зону на Трафальгарській площі.

Щоб мати право на участь, люди повинні пред’явити докази, що вони отримали хоча б першу дозу вакцини або записалися на прийом.

Онлайн-розіграш почнеться в середу, а всі подробиці будуть опубліковані в соціальних мережах мера.

“Дуже важливо продовжувати збільшувати число молодих людей, які приходять вакцинуватися. Розіграш квитків — золотий шанс опинитися на стадіоні в день, який може стати неймовірним для нашої нації”, – зазначив Хан і додав, що переможець розіграшу зможе запросити на стадіон одного товариша.