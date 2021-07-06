Про це повідомляє Sky News.
Збірна Англії — фаворити на виграш в чемпіонаті, і команда, швидше за все, забронює собі місце у фінальному матчі, коли вони зустрінуться з Данією в півфіналі в середу.
Крім квитків на фінал, який пройде на стадіоні “Уемблі” 11 липня, також розіграють 50 пар квитків у фан-зону на Трафальгарській площі.
Щоб мати право на участь, люди повинні пред’явити докази, що вони отримали хоча б першу дозу вакцини або записалися на прийом.
Онлайн-розіграш почнеться в середу, а всі подробиці будуть опубліковані в соціальних мережах мера.
“Дуже важливо продовжувати збільшувати число молодих людей, які приходять вакцинуватися. Розіграш квитків — золотий шанс опинитися на стадіоні в день, який може стати неймовірним для нашої нації”, – зазначив Хан і додав, що переможець розіграшу зможе запросити на стадіон одного товариша.
- У штаті Вашингтон громадяни, які вакцинуються проти коронавірусу, можуть отримати на вибір: марихуану, пиво, вино чи алкогольний коктейль.
- Уряд Словаччини представив новий набір стимулів в спробі підвищити рівень вакцинації в країні. Зокрема, серед нововведень – “лотерея вакцинації” з призовим фондом в 2 мільйони євро, яка буде розігруватися щотижня, а також грошовий бонус у розмірі від 30 до 90 євро для тих, хто переконує нещеплених зробити щеплення.