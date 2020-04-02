Про це поінформували в Комітеті виборців України.
Так, у КВУ проаналізували відвідування нардепами, парламентськими фракціями та групами пленарних засідань ВР у березні 2020 року.
Всього протягом місяця відбулося 13 пленарних засідань, у тому числі позачергові 17 і 30 березня.
За даними КВУ, всі засідання Парламенту минулого місяця відвідали лише 234 народних депутата або половина депутатського корпусу.
Найвищі показники відвідування у фракцій “Слуги народу” та “Європейської Солідарності”. В середньому на засіданнях реєструвалися 192 депутати від “СН” або 77 % від складу фракції.
Також було зареєстровано 20 депутатів від “Євросолідарності”, що становить 74 % всіх нардепів політсили.
Трохи нижчі показники у “Голосу”: в середньому на засідання приходили 14 депутатів політсили (або 70 % від її складу).
Низький результат у депутатів групи “Довіра” – 65 %, “Опозиційної платформи – За життя” – 61 % і ВО “Батьківщина” – 54 %.
Найнижчу явку за місяць продемонстрували депутати групи “За майбутнє”. В середньому на засіданнях Ради реєструвалися тільки 10 нардепів (або 45 % складу групи).
Інформація про відвідання засідань народними депутатами вказана за даними зведеної електронної реєстрації.
Всього у Верховній Раді дев’ятого скликання – 423 народні депутати.
- Раніше повідомлялося, що члени депутатської фракції “Слуги народу”, які становлять монобільшість у Верховній Раді, провалили голосування по 70% останніх рішень.
- За даними КВУ, за півроку депутати Верховної Ради України 9 скликання ухвалили менше законів, ніж попередні нардепи.