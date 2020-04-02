У березні всі засідання Верховної Ради України відвідали тільки половина народних депутатів.

Про це поінформували в Комітеті виборців України.

Так, у КВУ проаналізували відвідування нардепами, парламентськими фракціями та групами пленарних засідань ВР у березні 2020 року.

Всього протягом місяця відбулося 13 пленарних засідань, у тому числі позачергові 17 і 30 березня.

За даними КВУ, всі засідання Парламенту минулого місяця відвідали лише 234 народних депутата або половина депутатського корпусу.

Найвищі показники відвідування у фракцій “Слуги народу” та “Європейської Солідарності”. В середньому на засіданнях реєструвалися 192 депутати від “СН” або 77 % від складу фракції.

Також було зареєстровано 20 депутатів від “Євросолідарності”, що становить 74 % всіх нардепів політсили.

Трохи нижчі показники у “Голосу”: в середньому на засідання приходили 14 депутатів політсили (або 70 % від її складу).

Низький результат у депутатів групи “Довіра” – 65 %, “Опозиційної платформи – За життя” – 61 % і ВО “Батьківщина” – 54 %.

Найнижчу явку за місяць продемонстрували депутати групи “За майбутнє”. В середньому на засіданнях Ради реєструвалися тільки 10 нардепів (або 45 % складу групи).

Інформація про відвідання засідань народними депутатами вказана за даними зведеної електронної реєстрації.

Всього у Верховній Раді дев’ятого скликання – 423 народні депутати.