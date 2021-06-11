Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако звернулася до генерального інспектора Міністерства юстиції з проханням розпочати розслідування щодо вилучення адміністрацією Дональда Трампа телефонних розмов демократів та журналістів.

Про це повідомляє видання АР.

Генеральний інспектор Майкл Горовіц оприлюднив заяву, в якій сказано, що він розпочав відповідне розслідування.

Місяць тому стало відомо, що Міністерство юстиції США за адміністрації Дональда Трампа вилучило записи телефонних розмов журналістів. Зокрема, Мін’юст отримав дані про телефонні дзвінки трьох журналістів видання The Washington Post. Один з них вже не працював у газеті. Саме ці журналісти займалися темами про втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

У Білому домі відповіли, що їм нічого не було відомо про порушення прав журналістів з боку Міністерства юстиції. Там представникам преси заборонили розголошувати деяку інформацію.

До цього американське видання The New York Times отримало сповіщення від Міністерства юстиції про те, що дані їх журналістів передали адміністрації минулого президента Дональда Трампа. Це були телефонні розмови та електронне листування працівників газети за період з 14 січня по 30 квітня 2017 року.

Також стало відомо, що аналогічні дії мали місце й стосовно журналістів, які працюють на американський телеканал CNN.

Окрім цього, Міністерство юстиції США за часів президентства Трампа збирало дані щодо конгресменів-демократів із комітету з розвідки Палати представників Конгресу. Відомство цікавили дані щодо голови розвідувального комітету Палати представників, демократа Адама Шиффа. Під час розслідування Мін’юст зажадав отримати в компанії Apple відомості з акаунтів у її сервісах “щонайменше двох демократів із комітету з розвідки Палати представників, їх помічників та членів їхніх сімей”. Також було вилучено дані Еріка Соувелла (Комітет з питань розвідки).

Дані, стосовно яких розпочато розслідування, було зібрано у 2018 році. Тоді Трамп вимагав розібратися з “витоком інформації в ЗМІ”.

Аби стимулювати Горовіца якнайшвидше розпочати розслідування, представники Демократичної партії Сенату США погрожували викликати ексгенпрокурора Вільяма Барра та ексгенпрокурора Джеффа Сешонса для дачі свідчень перед Комітетом судової влади Сенату. Обидва були генпрокурорами під час правління Дональда Трампа.

“Це було грубе зловживання владою та посягання на розподіл влади… Ця жахлива політизація Міністерства юстиції Дональдом Трампом та його “помічниками” повинна негайно розслідуватися як Генеральним інспектором Мін’юсту, так і Конгресом”, – заявили представники демократів в Сенаті.

За словами Горовіца, під час розслідування планується розглянути відповідальністю Мін’юсту стосовно того, чи законним було вилучення інформації про демократів та журналістів.