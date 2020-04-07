Міністр юстиції України Денис Малюська заявив, що коронавірусна інфекція може потрапити в пенітенціарні установи через працівників, які постійно контактують з оточуючими.

Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.

Малюська написав, що вірусу вкрай складно потрапити в тюрми, “але поширитися всередині надзвичайно легко”.

“Це закриті території з великою щільністю перебування, наповнені людьми, чий стан здоров’я часто істотно гірший здоров’я громадян на волі … Ми вже виявили і не допустили потрапляння до в’язниці в Чернівцях хворого коронавірусом”, – заявив міністр.

За його словами, якщо вірус і проникне в систему, то, наприклад, через працівників Державної кримінально-виконавчої служби, які постійно контактують з навколишнім світом і можуть бути носіями хвороби без проявів симптомів.

Також він розповів про те, що міністерство робить, абизменшити негативні наслідки вірусу.

“Ми не носимо рожеві окуляри. Рано чи пізно вірус в пенітенціарну систему потрапить”, – написав міністр.