Про це він написав у Facebook на особистій сторінці.
Малюська написав, що вірусу вкрай складно потрапити в тюрми, “але поширитися всередині надзвичайно легко”.
“Це закриті території з великою щільністю перебування, наповнені людьми, чий стан здоров’я часто істотно гірший здоров’я громадян на волі … Ми вже виявили і не допустили потрапляння до в’язниці в Чернівцях хворого коронавірусом”, – заявив міністр.
За його словами, якщо вірус і проникне в систему, то, наприклад, через працівників Державної кримінально-виконавчої служби, які постійно контактують з навколишнім світом і можуть бути носіями хвороби без проявів симптомів.
Також він розповів про те, що міністерство робить, абизменшити негативні наслідки вірусу.
“Ми не носимо рожеві окуляри. Рано чи пізно вірус в пенітенціарну систему потрапить”, – написав міністр.
- У Великій Британії достроково випустять з в’язниць близько 4 тисяч ув’язнених, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
- Генеральний прокурор США Вільям Барр заявив, що прийнято рішення відпустити частину в’язнів під домашній арешт, в зв’язку з поширенням коронавірусу.